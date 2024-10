Schlein, il governo fa atroce propaganda su pelle dei bambini (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Dal governo abbiamo visto un'atroce propaganda anche sulla pelle delle persone e dei bambini, con l'obbrobrio di questo reato universale contro la Gpa, una posizione ideologica che si scaglia calpestando i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini. Non si capisce che cosa ha questo governo contro i bambini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parladno alla stampa al termine del prevertice socialista Bruxelles. Quotidiano.net - Schlein, il governo fa atroce propaganda su pelle dei bambini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Dalabbiamo visto un'anche sulladelle persone e dei, con l'obbrobrio di questo reato universale contro la Gpa, una posizione ideologica che si scaglia calpestando i diritti fondamentali delle bambine e dei. Non si capisce che cosa ha questocontro i". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparladno alla stampa al termine del prevertice socialista Bruxelles.

