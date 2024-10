Sarà il Milan a tentare Berardi? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella di un interessamento del Besiktas, club turco che aveva già rincorso, questa estate Laurientè, sembra poter essere la tipica voce che esce quando il mercato langue perché, ammettiamolo, che Domenico Berardi possa finire in Superlig, con tutto il rispetto, non sembra essere all’ordine del giorno. Più verosimile lo scenario che racconta invece – la ricostruzione è della ‘Gazzetta dello Sport’ – un interesse concreto del Milan per il talentino calabrese, appena rientrato dopo il lungo stop dovuto all’infortunio patito da Berardinho a Verona lo scorso marzo. Ilrestodelcarlino.it - Sarà il Milan a tentare Berardi? Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella di un interessamento del Besiktas, club turco che aveva già rincorso, questa estate Laurientè, sembra poter essere la tipica voce che esce quando il mercato langue perché, ammettiamolo, che Domenicopossa finire in Superlig, con tutto il rispetto, non sembra essere all’ordine del giorno. Più verosimile lo scenario che racconta invece – la ricostruzione è della ‘Gazzetta dello Sport’ – un interesse concreto delper il talentino calabrese, appena rientrato dopo il lungo stop dovuto all’infortunio patito danho a Verona lo scorso marzo.

Berardi - un mese al rientro. Sarà un futuro neroverde? - Intanto, in questa sosta per le nazionali col Sassuolo in B e Berardi ai margini, ma ancora in neroverde, si può cominciare a pensare al domani. Intanto è ancora qui, si vede, si allena naturalmente con un programma personalizzato e ogni giorno che passa è un giorno in meno in vista del suo rientro. (Ilrestodelcarlino.it)

Calciomercato Fiorentina - SCELTO Berardi : sarà il SOSTITUTO di Nico Gonzalez - I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta tornando di moda in casa Fiorentina il nome di Domenico Berardi. Per sostituirlo l’obiettivo […]. Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’obiettivo Domenico Berardi dal Sassuolo. La squadra viola potrebbe infatti perdere Nico Gonzalez, su cui c’è il forte interesse dell’Atalanta. (Calcionews24.com)