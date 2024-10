Inter-news.it - Roma-Inter, un super big a rischio per Juric! Apprensione – Sky

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista di, Ivanrischia di non avere un big domenica sera all’Olimpico. Il punto sulla situazione in casa giallorossa. ULTIME – Occhio alle condizioni perdi Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, ex Girona, è rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale. Il ragazzo, riferisce Sky Sport, soffre di un’infiammazione al ginocchio e in mattinata ha fatto terapie. Da capire se nel pomeriggio potrà allenarsi con il gruppo o se continuerà ancora a lavorare a parte. Ovviamente in casamonitorano la situazione perché l’ucraino è una pedina fondamentale per la squadra di. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivane i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Oggi si allenerà ad Appiano Gentile anche la Beneamata.