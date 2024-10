Roma-Inter, Massa l’arbitro per la 7ª giornata di Serie A: le designazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma-Inter si giocherà domenica 20 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025. Arbitro Roma-Inter Massa della sezione di Imperia. ARBITRO Roma-Inter (domenica 20 ottobre ore 20:45) Arbitro: Massa Assistenti arbitrali: Carbone – Peretti Quarto uomo: Feliciani Var: Di Bello Avar: Di Paolo Di seguito, oltre all’arbitro di Roma-Inter, le designazioni per tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre. COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00 FABBRI DEL GIOVANE – CAPALDO IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: DI BELLO GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18. Inter-news.it - Roma-Inter, Massa l’arbitro per la 7ª giornata di Serie A: le designazioni Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)si giocherà domenica 20 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per l’ottavadiA 2024-2025. Arbitrodella sezione di Imperia. ARBITRO(domenica 20 ottobre ore 20:45) Arbitro:Assistenti arbitrali: Carbone – Peretti Quarto uomo: Feliciani Var: Di Bello Avar: Di Paolo Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre. COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00 FABBRI DEL GIOVANE – CAPALDO IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: DI BELLO GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18.

