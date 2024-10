Sport.quotidiano.net - Rimini, si riempie l’infermeria. Ora ai box c’è anche Cernigoi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I muscoli fragili dei giocatori delcontinuano a mettere a dura prova le scelte di Antonio Buscè. Tanto che con la Pianese il tecnico delavrà le scelte obbligate, o quasi, in molti reparti. La lista degli infortunati si allunga. La ’batteria’ degli esterni d’attacco continua a essere ridotta al lumicino. Cioffi e Malagrida, rientrati e poi nuovamente ai box, ne avranno entrambi ancora per qualche settimana. Ha rimesso piede in campo, invece, Chiarella. Ma l’esterno di proprietà del Catania sta muovendo i primi passi verso la condizione fisica migliore, ancora a digiuno di debutto in campionato. Niente Pianese per De Vitis, alle prese con una contrattura. Ma nemmeno per. L’attaccante, che ad Arezzo domenica ha alzato bandiera bianca a causa di un impiccio muscolare, non ha ripreso in settimana a correre con i compagni.