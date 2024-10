Ricerca: bandi Gilead, premiati 58 progetti su malattie infettive, oncologiche ed ematologiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fellowship Program e Community Award Program, quasi 1,5 milioni di euro per innovazione, assistenza e solidarietà Nuove storie di Ricerca, assistenza e solidarietà prenderanno vita nei prossimi 12 mesi grazie ai 58 progetti premiati oggi a Milano alla 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program, i due bandi di concorso promossi da Gilead Sbircialanotizia.it - Ricerca: bandi Gilead, premiati 58 progetti su malattie infettive, oncologiche ed ematologiche Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fellowship Program e Community Award Program, quasi 1,5 milioni di euro per innovazione, assistenza e solidarietà Nuove storie di, assistenza e solidarietà prenderanno vita nei prossimi 12 mesi grazie ai 58oggi a Milano alla 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program, i duedi concorso promossi da

Ricerca : bandi Gilead - premiati 58 progetti su malattie infettive - oncologiche ed ematologiche - Allo stesso modo le associazioni di pazienti sono ritenute in grado di cambiare le storie dei pazienti (81,8%), assumendo un ruolo determinante nel migliorarne e tutelarne vita e salute (84,6%), attraverso la vicinanza ai pazienti e alle famiglie. Quasi 1,5 milioni di euro i fondi stanziati per i vincitori di quest'anno: 25 progetti di ricerca premiati dal Fellowship Program, e 33 in area ... (Iltempo.it)

Ricerca : bandi Gilead - premiati 58 progetti su malattie infettive - oncologiche ed ematologiche - Tali progetti, in molti casi, hanno permesso di riscrivere le storie di vita e di salute di migliaia di persone: di chi in qualche modo si è impegnato per realizzarli, ma anche di chi ne ha beneficiato, ovvero i pazienti, i caregiver, la popolazione generale. In 13 anni di storia - ricorda una nota - Fellowship Program e Community Award Program, attraverso due commissioni di esperti indipendenti ... (Liberoquotidiano.it)

