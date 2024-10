Ricatti gay, un amico degli indagati: «Mi hanno chiesto di partecipare, dicevano che si facevano bei soldi» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «L.D.M è uno che fa valere con la forza le sue ragioni. L'altro (il 24enne, n.d.r.) non lo conosco molto ma so che, nel 2019, usciva insieme a lui. Mi ha chiesto di partecipare a truffe che perpetravano ai danni di omosessuali ma io mi sono rifiutato». A parlare è un ragazzo di 23anni, anche lui Trevisotoday.it - Ricatti gay, un amico degli indagati: «Mi hanno chiesto di partecipare, dicevano che si facevano bei soldi» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «L.D.M è uno che fa valere con la forza le sue ragioni. L'altro (il 24enne, n.d.r.) non lo conosco molto ma so che, nel 2019, usciva insieme a lui. Mi hadia truffe che perpetravano ai danni di omosessuali ma io mi sono rifiutato». A parlare è un ragazzo di 23anni, anche lui

