Redditi: Cataldi in pole. Ecco quanto guadagnano i nostri parlamentari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giù la maschera: è Roberto Cataldi lo zio paperone del Piceno. A renderlo noto è uno strumento conosciutissimo: la dichiarazione dei Redditi. Sono stati pubblicati, infatti, i documenti di deputati e senatori della 19esima legislatura che dal 2022 compone la Camera dei Deputati e occupa le poltrone del Senato. Interessante è la situazione patrimoniale dei politici nostrani che orbitano tra Montecitorio e palazzo Madama. Andando in ordine, il 'meno' facoltoso risulta essere Guido Castelli, che dichiara per il 2023 un reddito complessivo di 94.013 euro. Il senatore di Fratelli d'Italia nonchè Commissario straordinario di Governo per il sisma può festeggiare: se nel 2021 ha dichiarato 58.574 euro, e nel 2022 64.213 euro, ora comunica che per il 2023 il suo reddito ha ammontato a 94.013 euro. Un quasi raddoppio realizzato in appena quattro anni.

