Razzismo, aggressioni e simboli nazi-fascisti: perquisiti in dodici, dieci sono minorenni (Di giovedì 17 ottobre 2024) dodici persone sono state perquisite in tutta Italia nell'ambito di un'indagine della Digos di Milano relativa ad aggressioni, incitamento all'odio razziale e uso di simboli nazi-fascisti: tra queste, dieci sono minorenni. Fanpage.it - Razzismo, aggressioni e simboli nazi-fascisti: perquisiti in dodici, dieci sono minorenni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)personestate perquisite in tutta Italia nell'ambito di un'indagine della Digos di Milano relativa ad, incitamento all'odio razziale e uso di: tra queste,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giambona (Pd) : “Aggressioni a operatori sanitari sono gesti vili” - “Esprimo la mia vicinanza e tutta la mia solidarietà ai medici e agli infermieri del 118 aggrediti a Palermo. Assistiamo sempre più spesso a gesti vili e vigliacchi nei confronti degli operatori sanitari. Non esistono giustificazioni per atti di violenza dissennati verso chi ogni giorno mette a... (Messinatoday.it)

Le aggressioni ai medici sono un problema di fiducia e di risorse. E di certezza della pena - Il testo, già approvato dal Consiglio dei ministri, include l’arresto obbligatorio in flagranza o in differita per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza. – ha detto Francesco Dentali, presidente nazionale dei medici internisti della Fadoi – Si tratta di un tema complesso ma per niente nuovo. (Notizie.com)

"Le violenze in ospedale sono intollerabili" : Dl aggressioni - parla Nordio - "Quelli contro il personale sanitario non sono paragonabili ad altri reati di reati di violenza o minaccia, anche contro altri pubblici ufficiali. Il fatto che vengono offese, malmenati, devastati ambienti e strumenti essenziali è una cosa intollerabile. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, illustrando il decreto contro le aggressioni ... (Liberoquotidiano.it)