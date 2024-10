Povertà assoluta in Italia | circa 13 milioni di bambini e ragazzi coinvolti nel 2023 Il valore più alto dal 2014

Povertà assoluta in Italia: circa 1,3 milioni di bambini e ragazzi coinvolti nel 2023. Il valore più alto dal 2014 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023, in Italia, oltre 2,2 milioni di famiglie vivevano in condizione di Povertà assoluta, pari all'8,4% del totale delle famiglie residenti. Questo dato si è mantenuto stabile rispetto al 2022. A livello individuale, quasi 5,7 milioni di persone si trovavano in Povertà assoluta, corrispondenti al 9,7% della popolazione residente, un valore anch'esso in linea con l'anno precedente. Questi dati sono stati riportati dall'Istat nel suo rapporto annuale. L'articolo Povertà assoluta in Italia: circa 1,3 milioni di bambini e ragazzi coinvolti nel 2023. Il valore più alto dal 2014 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel, in, oltre 2,2di famiglie vivevano in condizione di, pari all'8,4% del totale delle famiglie residenti. Questo dato si è mantenuto stabile rispetto al 2022. A livello individuale, quasi 5,7di persone si trovavano in, corrispondenti al 9,7% della popolazione residente, unanch'esso in linea con l'anno precedente. Questi dati sono stati riportati dall'Istat nel suo rapporto annuale. L'articoloin1,3dinel. Ilpiùdal

