Patuelli incontra Mattarella Donato al Capo dello Stato un libro con testi di economia

Ieri mattina a Roma, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Presidente dell'ABI - Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, con la consorte Giulia, e una delegazione dell'Istituto Luigi Einaudi per gli Studi bancari, finanziari e assicurativi col Presidente Maurizio Sella e il Segretario Generale Federico Pascucci. La delegazione ha consegnato al Presidente della Repubblica il volume, curato da Piero Barucci, su "Scrittori e scrittrici di economia del Regno d'Italia". All'incontro erano presenti Piero Barucci con la consorte Maria.

