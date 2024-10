Paquetà denuncia una talpa nel caso scommesse: “Qualcuno vicino a me divulga informazioni false” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paquetà si difende dalle accuse di scommesse illegali e rompe il silenzio sulla questione: "La pubblicazione di informazioni inesatte sta mettendo a rischio la mia possibilità di ricevere un processo equo" Fanpage.it - Paquetà denuncia una talpa nel caso scommesse: “Qualcuno vicino a me divulga informazioni false” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)si difende dalle accuse diillegali e rompe il silenzio sulla questione: "La pubblicazione diinesatte sta mettendo a rischio la mia possibilità di ricevere un processo equo"

Paquetà accusato di scommesse e ostacolo alle indagini : «Diffuse informazioni false e fuorvianti» - Sono anche preoccupato dal fatto che, sebbene siano falsi e fuorvianti, questi articoli provengono chiaramente da una persona vicina al caso. Le procedure della Federcalcio inglese dovrebbero essere riservate e riguardano cose estremamente serie per me e la mia famiglia. Inoltre, il brasiliano del West Ham aveva ricevuto il sequestro da parte del proprio cellulare, ma quando gli era stato ... (Ilnapolista.it)

Caso scommesse - Paquetà non ci sta : “Divulgate informazioni false da una talpa interna” - Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano progettate per minare la mia posizione. E ancora: “Sono frustrato e sconvolto per aver letto recenti articoli di stampa fuorvianti e inaccurati, pubblicati sia in Inghilterra che in Brasile, che affermano di divulgare informazioni sul mio caso. (Sportface.it)