Pallanuoto | 6 mesi di sospensione per il Settebello

Pallanuoto - Settebello sospeso 6 mesi per “aver aggredito gli arbitri” alle Olimpiadi di Parigi. Salterà la World Cup - “Ciò premesso, ed acquisiti gli atti, la Federnuoto non farà ricorso. Roma, 17 ottobre 2024 – Sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di pallanuoto per la violazione dell'articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi dopo la sfida persa tra le polemiche nei quarti contro l'Ungheria dello scorso 7 agosto. (Sport.quotidiano.net)

