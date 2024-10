Omicidio a Milano, Eros Di Ronza ucciso con le forbici da un barista durante una rapina: chi era la vittima (Di giovedì 17 ottobre 2024) Eros Di Ronza è morto durante il tentativo di una rapina, ucciso dal titolare del bar con un paio di forbici: aveva due figli e molti precedenti a carico Notizie.virgilio.it - Omicidio a Milano, Eros Di Ronza ucciso con le forbici da un barista durante una rapina: chi era la vittima Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Diè mortoil tentativo di unadal titolare del bar con un paio di: aveva due figli e molti precedenti a carico

Omicidio a Milano - il furto nel bar e la reazione inattesa del titolare : così è morto Eros Di Ronza - È la sequenza choc andata in scena alle 5 di giovedì 17 ottobre all'interno del bar Ji Sufen all'incrocio tra viale Giovanni da Cermenate e via privata Vivarini. E i fendenti con un paio di forbici per uccidere uno dei ladri. Il presunto assassino è stato preso in consegna dai poliziotti e portato in Questura per essere interrogato sull'accaduto. (Ilgiorno.it)

Chi era Eros Di Ronza - l’uomo ucciso dal gestore di un bar dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci - Eros Di Ronza è l'uomo di 37 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, è stato ucciso fuori da un bar di via Giovanni Da Cermenate a Milano. Il 37enne avrebbe infatti provato a rubare dei gratta e vinci nel locale, ma sarebbe stato ucciso dal gestore.Continua a leggere . (Fanpage.it)