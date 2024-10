Olimpia Milano-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la sconfitta subita in Grecia contro l’Olympiacos, l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano torna tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago. Di fronte lo Zalgiris Kaunas, che due giorni fa ha già affrontato e battuto la Virtus Bologna al termine di un finale particolarmente concitato. Per la squadra di Ettore Messina, al netto delle due sconfitte che erano sostanzialmente da mettere in conto, adesso c’è un’occasione importante per tenere inviolato il proprio campo e continuare ad avere un cammino che possa definirsi regolare. Match importante anche perché le prossime cinque di Milano saranno molto complicate, per un motivo o per un altro: arrivarci con un record di 2-2 cambierebbe parecchio soprattutto a livello mentale. basket, Milano accoglie Kaunas per ridare slancio alla propria Eurolega Il match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas si giocherà oggi alle ore 20:30. Oasport.it - Olimpia Milano-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la sconfitta subita in Grecia contro l’Olympiacos, l’EA7 Emporio Armanitorna tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago. Di fronte loKaunas, che due giorni fa ha già affrontato e battuto la Virtus Bologna al termine di un finale particolarmente concitato. Per la squadra di Ettore Messina, al netto delle due sconfitte che erano sostanzialmente da mettere in conto, adesso c’è un’occasione importante per tenere inviolato il proprio campo e continuare ad avere un cammino che possa definirsi regolare. Match importante anche perché le prossime cinque disaranno molto complicate, per un motivo o per un altro: arrivarci con un record di 2-2 cambierebbe parecchio soprattutto a livello mentale.accoglie Kaunas per ridare slancio alla propriaIl match traKaunas si giocheràalle ore 20:30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : serve il riscatto dopo la debacle in Grecia - In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. E sulla base di un miglior rendimento difensivo, dovremo giocare una migliore partita in attacco ampliando i momenti buoni, in cui la palla di muove velocemente, e ridurre quelli meno buoni“. (Oasport.it)

Olimpia Milano-Zalgiris oggi in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. (Sportface.it)

Dove vedere in tv Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket : orario - programma - streaming - Un inizio europeo con due sconfitte abbastanza nette in trasferta per Milano, che è caduta sul campo del Monaco e dell’Olympiacos. 30), infatti, sarà in programma la sfida tra squadra di Ettore Messina e i lituani dello Zalgiris Kaunas, che sono reduci dalla vittoria di Bologna contro la Virtus. Minuti finali davvero concitati ed alla fine è stata la squadra di Trinchieri a portare a casa la sua ... (Oasport.it)