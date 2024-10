Nuovo Amore Per Fedez: Una Storia Seria! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fedez ha trovato una nuova fidanzata e si tratta di una relazione Seria. E Chiara Ferragni? C’è del mistero. Ecco che cosa è successo! Fedez lontano dai riflettori? Difficile da immaginare, eppure recentemente ha deciso di prendersi una pausa. La sua improvvisa assenza sembra coincidere con un evento piuttosto spinoso: l’arresto di due delle sue guardie del corpo. Questa volta, però, non si tratta dei soliti litigi tra colleghi rapper, ma di qualcosa di più complesso. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, dietro alla sua “scomparsa” ci sarebbe una novità ben più piacevole: Fedez avrebbe iniziato una relazione con una nuova fiamma. Parpiglia ha condiviso l’esclusiva su Instagram, rivelando che il rapper sta vivendo una relazione Seria, a differenza dei suoi recenti flirt estivi. Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha trovato una nuova fidanzata e si tratta di una relazione. E Chiara Ferragni? C’è del mistero. Ecco che cosa è successo!lontano dai riflettori? Difficile da immaginare, eppure recentemente ha deciso di prendersi una pausa. La sua improvvisa assenza sembra coincidere con un evento piuttosto spinoso: l’arresto di due delle sue guardie del corpo. Questa volta, però, non si tratta dei soliti litigi tra colleghi rapper, ma di qualcosa di più complesso. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, dietro alla sua “scomparsa” ci sarebbe una novità ben più piacevole:avrebbe iniziato una relazione con una nuova fiamma. Parpiglia ha condiviso l’esclusiva su Instagram, rivelando che il rapper sta vivendo una relazione, a differenza dei suoi recenti flirt estivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez di nuovo innamorato : “È una storia seria - lei si chiama Vittoria e non somiglia per nulla alla sua ex” - Chi è Vittoria, la nuova fidanzata di Fedez Il giornalista, infatti, scrive: “La nuova fidanzata di Fedez è nata nel 1997 e si chiamerebbe Vittoria. E ancora: “Si sono conosciuti in Sardegna. Non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”. (Tpi.it)

Fedez - nuovo amore per il rapper? “Storia seria - sono fidanzati ufficialmente” - il rumor - Nuovo amore per Fedez? Stando quanto trapelato da Gabriele Parpiglia, il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, avrebbe festeggiato il compleanno un dolce compagnia e questa volta non si tratterebbe solo di un flirt. Cose non belle. Si è fidanzato ufficialmente. NUOVA FIDANZATA PER FEDEZ STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISISMA COMPAGNIA. (Isaechia.it)

Fedez sparito dai social - ma le nuove indiscrezioni lo vogliono di nuovo innamorato : “È una storia seria” - OTTIMA FAMIGLIA. . Non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. DIMENTICAVO : CITATE LA FONTE. Lei è milanese doc, ottima famiglia”. “Nuova fidanzata per Fedez – scrive Parpiglia – Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Il rapper, infatti, è stato coinvolto, anche se non risulta indagato, nell’inchiesta per estorsioni, richiesta di ... (Tpi.it)