Notizie dal Mondo ASviS, Radio-Tv Alta Sostenibilità: Dal W7 di Matera, vie e strumenti per la parità di genere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pubblichiamo di seguito l’intervento di Elis Viettone della Redazione dell’ASviS, il cui Comitato Scientifico è diretto dal professore Enrico Giovannini. Riflettori sulla puntata di Alta Sostenibilità a seguito della riunione dei grandi sette sui temi del Goal 5. Ospiti: Fracassi (Cgil), Rogato (Women7), Valerii (Censis). In studio Manieri e Viettone. La puntata si è concentrata su disparità di genere (in particolare salariali), mercato del lavoro, e accesso ai servizi, a partire dal contenuto del documento conclusivo del Women7, il gruppo ufficiale del G7 sulle pari opportunità, che si è tenuto dal 4 al 6 ottobre a Matera. Women7 ha come obiettivo di promuovere azioni concrete per migliorare la condizione e l’empowerment delle donne e delle ragazze localmente e a livello globale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pubblichiamo di seguito l’intervento di Elis Viettone della Redazione dell’, il cui Comitato Scientifico è diretto dal professore Enrico Giovannini. Riflettori sulla puntata dia seguito della riunione dei grandi sette sui temi del Goal 5. Ospiti: Fracassi (Cgil), Rogato (Women7), Valerii (Censis). In studio Manieri e Viettone. La puntata si è concentrata su disdi(in particolare salariali), mercato del lavoro, e accesso ai servizi, a partire dal contenuto del documento conclusivo del Women7, il gruppo ufficiale del G7 sulle pari opportunità, che si è tenuto dal 4 al 6 ottobre a. Women7 ha come obiettivo di promuovere azioni concrete per migliorare la condizione e l’empowerment delle donne e delle ragazze localmente e a livello globale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imprendigreen - quattro realtà del sistema premiate per la sostenibilità ambientale - Un filo verde che unisce realtà e imprese di storia e tradizioni diverse: sono quattro le realtà nel territorio che possono fregiarsi del titolo di Imprendigreen 2024, la certificazione voluta da Confcommercio nazionale in termini di rispetto e sostenibilità ambientale, in una parola la... (Ferraratoday.it)

Messina indicata tra i modelli “virtuosi” : alla ribalta nel Rapporto 2024 sulla “Sostenibilità urbana” - . «Ciascuna. . Sette città prese come modello , capoluoghi di provincia o aree metropolitane dove «si stanno portando avanti progettualità dirette a coniugare e accrescere qualità della vita e sostenibilità nei propri territori». E tra queste sette città, c’è anche Messina, insieme con cinque realtà urbane della Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Cremona) e una della Calabria (Cosenza). (Gazzettadelsud.it)

Dalle ‘notizie ASviS’ - High level political forum : Possiamo ancora rendere la sostenibilità una realtà - Il Rapporto rivela anche che nel 2022 circa 23 milioni di persone in più rispetto al 2019 vivevano in povertà estrema e oltre 100 milioni in più soffrivano la fame. Oltre 70 ore di negoziati al vertice Onu per presentare un documento ambizioso ed equilibrato, sintesi delle diverse posizioni. Nella dichiarazione “Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: ... (Ildenaro.it)