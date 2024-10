Neonata di 6 giorni muore in ospedale tra le braccia di un infermiere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia all’ospedale di Nocera Inferiore, dove una Neonata di sei giorni è deceduta gettando nella disperazione familiari e sanitari. È arrivata al pronto soccorso del nosocomio in provincia di Salerno in condizioni disperate, trasportata da un’ambulanza del 118. Per salvarle la vita erano già Europa.today.it - Neonata di 6 giorni muore in ospedale tra le braccia di un infermiere Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia all’di Nocera Inferiore, dove unadi seiè deceduta gettando nella disperazione familiari e sanitari. È arrivata al pronto soccorso del nosocomio in provincia di Salerno in condizioni disperate, trasportata da un’ambulanza del 118. Per salvarle la vita erano già

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonata muore all’ospedale di Nocera Inferiore - era nata sei giorni fa. Aperta un’inchiesta - La tragedia si è verificata questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore, nel Salernitano. La Procura ha aperto una inchiesta per verificare le cause della morte.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nocera Inferiore - dramma al Pronto Soccorso : neonata di sei giorni perde la vita - Segui ZON. La piccola, come riportato da Il Mattino e salernonotizie. IT su Google News. . it, era stata trasportata in condizioni critiche da un’ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi immediati del personale medico di salvarla, ogni sforzo è stato vano. La famiglia, sconvolta, è ora in attesa di chiarimenti sulle cause che hanno portato a questa terribile perdita. (Zon.it)

Sestri Levante - neonata di 20 giorni muore in culla. Il padre al 118 : “Non respira più” - Una tragedia immensa ha colpito una famiglia di Sestri Levante. . Pochi minuti dopo, i medici sono arrivati sul posto e hanno continuato i tentativi di rianimazione neonatale, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La piccola era nata solo il 10 settembre a Lavagna. (Thesocialpost.it)