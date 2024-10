Nel 2023 il 97% degli italiani in povertà assoluta Record di indigenza tra i minori quasi 13 milioni tra i lavoratori dipendenti e tra gli operai

Nel 2023 il 9,7% degli italiani in povertà assoluta. Record di indigenza tra i minori (quasi 1,3 milioni), tra i lavoratori dipendenti e tra gli operai (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui, il 9,7% della popolazione. I minori in povertà assoluta sono quasi 1,3 milioni, il 13,8% del totale: è il valore più elevato dal 2014. Record anche per la povertà estrema tra i nuclei in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente – l’incidenza ha toccato il 9%, in forte salita dall’8,3% del 2022 – e per il sottoinsieme che vede come “capofamiglia” un operaio: in quella platea l’indigenza raggiunge il 16,5% del totale, contro il 14,7% del 2022, raggiungendo il valore più elevato della serie dal 2014. I dati definitivi dell’Istat confermano, con piccole variazioni, quelli preliminari pubblicati la scorsa primavera. L'articolo Nel 2023 il 9,7% degli italiani in povertà assoluta. Ilfattoquotidiano.it - Nel 2023 il 9,7% degli italiani in povertà assoluta. Record di indigenza tra i minori (quasi 1,3 milioni), tra i lavoratori dipendenti e tra gli operai Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelsono in condizione dipoco più di 2,2di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e5,7di individui, il 9,7% della popolazione. Iinsono1,3, il 13,8% del totale: è il valore più elevato dal 2014.anche per laestrema tra i nuclei in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente – l’incidenza ha toccato il 9%, in forte salita dall’8,3% del 2022 – e per il sottoinsieme che vede come “capofamiglia” uno: in quella platea l’raggiunge il 16,5% del totale, contro il 14,7% del 2022, raggiungendo il valore più elevato della serie dal 2014. I dati definitivi dell’Istat confermano, con piccole variazioni, quelli preliminari pubblicati la scorsa primavera. L'articolo Nelil 9,7%in

Povertà in Italia nel 2023 : oltre 2 - 2 milioni di famiglie colpite - focus su giovani e famiglie numerose - Questa dinamica è interessante, poiché suggerisce che le famiglie più giovani, che tendono a avere redditi più bassi e scarsezza di risparmi, sono più vulnerabili alle difficoltà economiche. Disparità territoriali: il Sud Italia in difficoltà Analizzando le differenze geografiche, emerge che l’incidenza della povertà è schiacciata nel Mezzogiorno, dove riguarda oltre 859. (Gaeta.it)

Istat - nel 2023 in povertà assoluta 1 - 29 milioni di minori : record da 2014 - La stabilità dell’incidenza di povertà registrata a livello individuale è frutto di dinamiche territoriali differenti: aumenta per i residenti nel Nord-ovest (9,1% dall’8,2% del 2022), mentre si riduce per chi vive nel Sud (12,0% dal 13,3% del 2022). Resta stabile invece il dato complessivo sulla povertà assoluta: nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie ... (Lapresse.it)

Aumenta la povertà alimentare in Italia - nel 2023 quasi 5 milioni di italiani non aveva un pasto completo ogni due giorni - In 5 anni +40% di aiuti alimentari in Italia. In Italia, tra il 2019 e il 2022, la deprivazione alimentare materiale era scesa dal 9,9% al 7,5%, mentre quella sociale dal 6,9% al 4,8%, un risultato a cui hanno contribuito le misure come il Reddito di cittadinanza introdotte a partire dal 2019. 609 beneficiari, Milano è quinta con 62. (Agi.it)