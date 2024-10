Ilfattoquotidiano.it - Napoli, sette lettere anonime alla Diocesi: don Battaglia cerca il ‘corvo’ ma senza trasparenza

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Che cosa sta accadendoCuria di, dossier e un’inchiesta calabrese che è giunta a sfiorare il capoluogo campano. Non era mai accaduto che il Palazzo vescovile restasse chiuso per due ore su ordine della Segreteria Generale e il personale inclusi collaboratori e consulenti venissero chiamati a rapporto da don Mimmo, l’arcivescovo metropolita di, insediatosi il 2 febbraio 2021, succeduto al cardinale Crescenzio Sepe, dimissionario per raggiunti limiti di età. Un faccia a faccia per confrontarsi su “questioni urgenti e importanti riguardanti la vita della Chiesa diocesana”. C’è unche ha spifferato ‘segreti d’ufficio’ che dovevano restare tali. E pensare che l’arrivo di Don Mimmoall’ombra del Vesuvio aveva suscitato tante aspettative e speranze. La sfida era rinnovare la Chiesa di