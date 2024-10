Terzotemponapoli.com - Napoli, la partnership con De Cecco

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilallo Stadio Diego Armando Maradona ha siglato oggi l’accordo con De. L’azienda sarà Global Partner per l’Olio Extravergine. Unache poggia sulle solide basi dei valori comuni: la vocazione alla qualità senza compromessi, la determinazione nella ricerca dei risultati, la propensione all’innovazione e al miglioramento continuo. A confermare lo standing della collaborazione un palmares di vittorie in campo e sui mercati mondiali. Il Made in Italy trova nell’industria olearia e nel club partenopeo due importanti rappresentanti.– De, le parole di Bianchini Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSCha dichiarato: “La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club.