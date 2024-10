Mister Movie | Spider-Man 4: Tom Holland ha letto la sceneggiatura, ma i dettagli restano avvolti nel mistero (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesa per il ritorno di Spider-Man sul grande schermo si fa sempre più intensa. Tom Holland, l’attore che ha conquistato il cuore dei fan interpretando Peter Parker nell’Universo Cinematografico Marvel, ha recentemente condiviso alcune anticipazioni sul quarto capitolo della saga dedicata all’amichevole vicino di casa. Tom Holland fornisce aggiornamenti su Spider-Man 4, la star dell’MCU ha letto la sceneggiatura Durante un’intervista al podcast di Rich Roll, Holland ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo film, rivelando di aver letto una prima versione della sceneggiatura insieme a Zendaya, sua co-protagonista nella saga. “Mi ha davvero acceso un fuoco dentro”, ha dichiarato l’attore, sottolineando come il progetto sia in grado di regalare emozioni forti sia a lui che ai fan. Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man 4: Tom Holland ha letto la sceneggiatura, ma i dettagli restano avvolti nel mistero Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesa per il ritorno di-Man sul grande schermo si fa sempre più intensa. Tom, l’attore che ha conquistato il cuore dei fan interpretando Peter Parker nell’Universo Cinematografico Marvel, ha recentemente condiviso alcune anticipazioni sul quarto capitolo della saga dedicata all’amichevole vicino di casa. Tomfornisce aggiornamenti su-Man 4, la star dell’MCU halaDurante un’intervista al podcast di Rich Roll,ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo film, rivelando di averuna prima versione dellainsieme a Zendaya, sua co-protagonista nella saga. “Mi ha davvero acceso un fuoco dentro”, ha dichiarato l’attore, sottolineando come il progetto sia in grado di regalare emozioni forti sia a lui che ai fan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spider-Man 4 : Tom Holland condivide un grande aggiornamento sulla sceneggiatura - Si dice anche che Spider-Man 4 vedrà Parker unire le forze con Venom per combattere Knull, che sarà introdotto in Venom: The Last Dance. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni sul film, per scoprire cosa esso potrebbe presentarci o meno. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. (Cinefilos.it)

Spider-Man 4 - Tom Holland ha letto lo script : "Bisogna lavorarci" - Tom Holland, durante una conversazione con Rich Roll, ha rivelato di aver già letto insieme a Zendaya la prima bozza dello script di Spider-Man 4. La rivelazione su Spider-Man 4 Durante il podcast My Best Decision, Tom Holland ha parlato del suo percorso per rimanere sobrio, come affronta la fama e cerca di gestire la sua carriera. (Movieplayer.it)

Spider-Man 4 : il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland - si riunirà con Tom Holland nel MCU, questa volta nei panni del Dottor Destino. Secondo una nuova indiscrezione Robert Downey Jr. Inizialmente, ci era stato detto che il piano prevedeva un'avventura di strada che avrebbe messo Spider-Man e Daredevil contro il nuovo sindaco di New York, Wilson Fisk. Oltre a questo, tutto ciò che abbiamo a disposizione sono solo voci. (Movieplayer.it)