Mistermovie.it - Mister Movie | Amici 24, puntata del 20 ottobre, il commovente intervento di un genitore e la caduta di Rebecca Ferreri

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi24 in onda il 202024 su Canale 5 si preannuncia particolarmente emozionante, soprattutto per un episodio che ha commosso il pubblico presente in studio. Durante la registrazione, la giovane ballerinaha dedicato la sua esibizione a sua nonna, ideando una coreografia toccante e personale. Nonostante la passione e l’impegno, qualcosa è andato storto:èdurante la performance, compromettendo la sua esibizione e posizionandosi all’ultimo posto nella competizione di ballo della serata. Una serata di emozioni e riscatto nel talent show di Maria De Filippi Maria De Filippi, da sempre vicina ai ragazzi che partecipano al programma, non ha lasciato che l’incidente segnasse il destino di. Colpita dal dispiacere della giovane, ha deciso di intervenire in prima persona per risollevarle il morale.