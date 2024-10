Minori e uso apparecchiature digitali: in Sicilia ddl per un divieto fino ai 3 anni, restrizioni per adolescenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via libera in commissione salute dell'Ars, al ddl voto M5S che mira a vietare ai bambini fino a tre anni l'uso delle apparecchiature digitali e dei telefonini e a limitarne fortemente l'utilizzo in età adolescenziale. Il disco verde è scattato ieri mattina con l'unanimità dei presenti in commissione, sarà poi l'aula ad esprimersi sul ddl a prima firma del deputato pediatra Carlo Gilistro che mira a delegare al Parlamento nazionale il varo della legge sul tema e a dare il via a una massiccia campagna di informazione sulla pericolosità dell'abuso di queste apparecchiature in tenera età . L'articolo Minori e uso apparecchiature digitali: in Sicilia ddl per un divieto fino ai 3 anni, restrizioni per adolescenti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via libera in commissione salute dell'Ars, al ddl voto M5S che mira a vietare ai bambinia trel'uso dellee dei telefonini e a limitarne fortemente l'utilizzo in età adolescenziale. Il disco verde è scattato ieri mattina con l'unanimità dei presenti in commissione, sarà poi l'aula ad esprimersi sul ddl a prima firma del deputato pediatra Carlo Gilistro che mira a delegare al Parlamento nazionale il varo della legge sul tema e a dare il via a una massiccia campagna di informazione sulla pericolosità dell'abuso di questein tenera età . L'articoloe uso: inddl per unai 3per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop ai cellulari e ai dispositivi digitali per i bambini, ok in commissione Ars al ddl M5S. - Via libera in commissione salute dell’Ars al ddl voto M5S che mira a vietare ai bambini fino a tre anni l’uso delle apparecchiature digitali e dei telefonini e a limitarne fortemente l’utilizzo in età ... (teleoccidente.it)

Stop a smartphone e tablet per i più piccoli, ok a disegno di legge in Commissione Ars - Un ddl in Sicilia mira a vietare l'uso di dispositivi digitali ai bambini sotto i tre anni e a limitarne l'uso in adolescenza per proteggere la loro salute psico-fisica ... (blogsicilia.it)

Via libera in commissione salute al DDL M5S: stop all’utilizzo di smartphone per bambini sotto i tre anni - In Commissione Salute dell'Ars passa il DDL che mira a proteggere i bambini dall'abuso di smartphone e tablet. (catania.liveuniversity.it)