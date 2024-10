Lortica.it - Minacce e paghe da fame: l’inchiesta su sfruttamento e lavoro nero nelle fabbriche orafe di Arezzo

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultima inchiesta della trasmissione L’Aria che Tira, da un’inchiesta di Lodovica Ciriello, emergono inquietanti dettagli sulle condizioni lavorative nel distretto orafo di, il più grande d’Italia. La realtà descritta sembra appartenere più a un far west senza legge che a un settore di eccellenza italiana, con lavoratrici costrette a condizioni estreme di. Secondo quanto riportato nel, molte donne non sono ammesse a lavorare direttamente. Tuttavia, questo non le esclude dalla necessità di guadagnarsi da vivere: le lavoratrici si vedono costrette a svolgere mansioni a casa, senza tutele né contratti, accettandomisere e condizioni diopprimenti. Lavorano 7 giorni su 7, in una spirale che pare non lasciare vie d’uscita.