Milano, restano a terra i Gratta e Vinci rubati prima dell'accoltellamento mortale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Voleva rubare alcuni Gratta e Vinci, Eros Di Ronza, il 37enne ucciso dal titolare di un bar a Milano. Secondo quanto si apprende, quel bar era stato già 'bersaglio', in passato, di tre diverse rapine. Il titolare, un cittadino cinese di 31 anni, ha reagito al tentativo di rapina rincorrendo il ladro fuori dal locale. Il titolare avrebbe colpito Di Ronza con delle forbici, provocandogli ferite mortali.

Milano - ladro ucciso a colpi di forbici mentre tenta di rubare “gratta e vinci” : arrestato il barista - 30 del mattino di oggi, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate, nel quartiere Stadera. A Milano un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è stato ucciso a colpi di forbici dal titolare di un bar durante un tentativo di furto. Il più giovane, armato con un paio di forbici, si è scagliato contro Di Ronza, mentre il complice riusciva a fuggire. (Tpi.it)

Milano - 37enne tenta di rubare Gratta e vinci in un bar : il titolare reagisce e lo uccide con 20 colpi di forbice. Arrestato per omicidio - Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ha... (Ilmessaggero.it)

Milano : tenta di rubare i “Gratta e vinci” al bar. Ucciso dal gestore a colpi di forbici - . MILANO – Prima dell’alba di stamani, 17 ottobre 2024, un uomo di 37 anni, Eros di Ronza, italiano, è stato ucciso di forbici in via Giovanni da Cermenate. L’uomo ucciso, come […] L'articolo Milano: tenta di rubare i “Gratta e vinci” al bar. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe cercato di compiere una rapina nel bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente con le ... (Firenzepost.it)