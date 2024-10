Meloni e Giorgetti spiegano la manovra: meno tasse e meno sprechi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la conferenza stampa di presentazione, Giorgetti ha illustrato i punti chiave della manovra, che punta innanzitutto a combattere gli sprechi e a chiedere un contributo a settori che hanno beneficiato di risultati eccezionali, come banche e assicurazioni, senza alcun intento punitivo L'articolo Meloni e Giorgetti spiegano la manovra: meno tasse e meno sprechi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meloni e Giorgetti spiegano la manovra: meno tasse e meno sprechi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la conferenza stampa di presentazione,ha illustrato i punti chiave della, che punta innanzitutto a combattere glie a chiedere un contributo a settori che hanno beneficiato di risultati eccezionali, come banche e assicurazioni, senza alcun intento punitivo L'articololaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti : “No tasse e sacrificio per le banche”. Meloni ‘orgogliosa’ ma è scontro sulla sanità - Per ora l’Abi, l’associazione delle banche, non si esprime, lo farà quando sarà possibile esaminarne l’articolato. Quanto alla sanità, per il Mef lo stanziamento sarà di 2 miliardi e 366 milioni, ma dalla lettura delle tabelle del Documento programmatico di bilancio, inviato a Bruxelles, l’incremento in preventivo è di 900 milioni nel 2025 e 3,2 miliardi nel 2026 (rispettivamente lo 0,04 e lo ... (Lapresse.it)

Manovra - da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’ : “Contenti gli operai - meno le banche” - (Adnkronos) – Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie… L'articolo Manovra, da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’: “Contenti gli operai, meno le banche” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Tria : “La Manovra? Giorgetti tiene i conti in ordine. Avrei tagliato più bonus e detrazioni fiscali” - “Fare grosse operazioni serve a poco. Anzi, è un bene che nelle ultime Finanziarie ci siano stati pochi imprevisti rispetto al percorso stabilito dal piano strutturale di bilancio. E’ chiaro che qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)