Lanazione.it - Medioetruria con il fiato sospeso. Stazione: la Regione rimanda il voto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) AREZZO Un nulla di fatto. Il Consiglio regionale della Toscana di ieri, che aveva all’ordine del giorno anche ilsull’infrastruttura dell’alta velocità, si è concluso lasciando inla mozione su. Il dibattito in aula e poi ilsono stati infattiti alla prossima seduta. Inquindi l’idea di fare laa Creti, nella Val di Chiana aretina, come aveva annunciato in un comunicato il ministero delle infrastrutture a guida Salvini. Nel frattempo, i viaggiatori sono sempre più spaesati. "Ma dov’è Creti?". E’ una delle domande più ricorrenti dei passeggeri aretini e non che, di fronte alla questione dell’alta velocità, si chiedono perché Creti sarebbe la prima scelta rispetto ad Arezzo o Rigutino.