Lapresse.it - Maternità surrogata, è reato universale: via libera dal Senato. Opposizioni: “Norma medievale”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildà il viadefinitivo al disegno di legge che fa della gestazione per altri un ‘’, punibile anche per chi ne fa ricorso all’estero. Il provvedimento viene approvato con 84 sì e 58 no, dopo una discussione dai toni accesi e critiche di quanti, nell’opposizione, bollano la legge come “” e dettata da “furore ideologico”.all’attacco “Unaviziata dall’irragionevolezza – tuona la vicecapogruppo del Partito democratico, Anna Rossomando – e totalmente disallineata rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione sezioni unite civili”.