Mare Jonio soccorre 58 persone e rifiuta di navigare fino a Napoli: “Scelta di porti lontani è illogica e punitiva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla nave di Mediterranea Saving Humans era stato imposto il porto di Napoli, ma sono riusciti a sbarcare a Porto Empedocle. "Abbiamo messo nero su bianco i motivi per cui la scelta era illogica". Fanpage.it - Mare Jonio soccorre 58 persone e rifiuta di navigare fino a Napoli: “Scelta di porti lontani è illogica e punitiva” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla nave di Mediterranea Saving Humans era stato imposto il porto di, ma sono riusciti a sbarcare a Porto Empedocle. "Abbiamo messo nero su bianco i motivi per cui la scelta era".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo strano rapporto del Napoli calcio con le criptovalute : poche regole e sponsor abusivi - Per quanto riguarda, invece, il nuovo sponsor Maneki, il direttore di Decripto sostiene che “a primo sguardo ci sono parecchi campanelli d’allarme sul fatto che possa essere la solita campagna marketing su un token senza liquidità e senza valore per farne alzare il prezzo e poi – al momento giusto – scaricare i guadagni sui neo investitori. (Ilfattoquotidiano.it)

Marano di Napoli : porto d’armi clandestine e ricettazione : arrestato latitante - Il 33enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto e che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli. I militari non avevano mai smesso di cercarlo Un arresto eccellente quello avvenuto a Marano di Napoli ed effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli. (Puntomagazine.it)

Operaio morto nel porto di Napoli - Fit Cisl : “Migliorare il protocollo Soi” - Nella riunione convocata dal prefetto di Napoli per il prossimo 16 ottobre chiederemo di aggiornare e migliorare il protocollo Soi (Servizio operativo integrato), che non può essere un mero documento formale o un modo per dimostrare che abbiamo fatto il nostro compitino, mentre i lavoratori continuano a perdere la vita in un settore ad alto rischio”. (Anteprima24.it)