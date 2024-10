Manovra Meloni | Falsità su risorse a sanità +64 miliardi in 2 anni

Manovra, Meloni: “Falsità su risorse a sanità, +6,4 miliardi in 2 anni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sento molte Falsità in queste ore su sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni“. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Lapresse.it - Manovra, Meloni: “Falsità su risorse a sanità, +6,4 miliardi in 2 anni” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sento moltein queste ore sue legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4per lain due(+2,37nel 2024 e +4,12nel 2025). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48nel 2025 e 140,6nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni“. Così la premier Giorgiasui social.

