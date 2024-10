Maltempo, un’altra lunga giornata in Liguria: allerta arancione fino a mezzanotte, forti piogge a levante (Di giovedì 17 ottobre 2024) D’alba temporali organizzati in mare, pioggia anche nel Savonese già pesantemente colpito ieri. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni Repubblica.it - Maltempo, un’altra lunga giornata in Liguria: allerta arancione fino a mezzanotte, forti piogge a levante Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) D’alba temporali organizzati in mare, pioggia anche nel Savonese già pesantemente colpito ieri. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni

Legacoop - un’altra raccolta fondi dopo i nuovi danni da maltempo - In totale sono giunti 2,2 milioni dal sistema Conad: 1,5 da Conad nazionale (per 5 progetti legati ai Comuni di Forlì, Cesena, Cervia, Faenza e Lugo), 500mila euro da Fondazione Conad Ets (per interventi a Modigliana e Brisighella) e 200mila euro direttamente da Commercianti Indipendenti Associati. La raccolta fondi è nazionale e replica quella già messa in campo nel 2023 quando il sistema ... (Ilrestodelcarlino.it)

Treni - maltempo e animale investito sui binari : ritardi e cancellazioni. Un’altra giornata no per i viaggiatori - Nel tardo pomeriggio ritardi e cancellazioni tra Prato e Pistoia (con ovvie ripercussioni su tutta la linea Firenze-Viareggio) per la presenza di estranei sui binari. In precedenza, una motrice in fiamme a Montignoso aveva causato la chiusura temporanea della linea tra Massa e Forte dei Marmi, linea poi riaperta. (Lanazione.it)

