Maltempo in Liguria e Toscana | allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando non pochi problemi in. Difatti, per le prossime ore, la Protezione Civile ha emessoper temporali e rischio idrogeologico, sollecitando la popolazione a prestare attenzione a possibili situazioni di emergenza. L'intensificazione delle piogge ha già portato aper la viabilità nelle principali arterie stradali e a interventi di soccorso in diverse località .in: la situazione attuale In, ilha assunto caratteristiche preoccupanti, con il ponente ligure che entra in, estesa a tutta la regione fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre.