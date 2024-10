Maltempo, allerta arancione in Toscana: perturbazione provoca peggioramento meteo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo sta interessando in queste ore diverse zone d’Italia. Una delle regioni maggiormente sotto osservazione è la Toscana: dal pomeriggio un'intensa perturbazione sta provocando un forte peggioramento del meteo. Maltempo in intensificazione soprattutto nelle zone occidentali e settentrionali, con la Protezione civile regionale che ha emesso degli avvisi di allerta meteo. Tg24.sky.it - Maltempo, allerta arancione in Toscana: perturbazione provoca peggioramento meteo Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsta interessando in queste ore diverse zone d’Italia. Una delle regioni maggiormente sotto osservazione è la: dal pomeriggio un'intensastando un fortedelin intensificazione soprattutto nelle zone occidentali e settentrionali, con la Protezione civile regionale che ha emesso degli avvisi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana | Allerta arancione fino alle 7 di domani 18 ottobre : a Livorno scuole aperte - chiusi parchi e cimiteri - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Domani, venerdì 18 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado a Livorno resteranno aperte. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di oggi direttamente dal sindaco Luca Salvetti. L'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali... (Livornotoday.it)

Maltempo - ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna e Toscana - In particolare, è arancione l'allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Allerta arancione anche in Emilia-Romagna e Toscana occidentale. . A Venezia attivato il Mose: il centro maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri (LE PREVISIONI). (Tg24.sky.it)

Allerta arancione in Toscana - il maltempo torna a far paura : le aree a rischio - Articolo in aggiornamento . Già da oggi, giovedì 17 ottobre, piogge e locali temporali in intensificazione nel pomeriggio che si estendono dalla costa al resto della regione. Allerta gialla nel resto della regione. Le aree a rischio sono principalmente quelle della costa centro-settentrionale e tutta l’area centro-nord-ovest della regione. (Lanazione.it)