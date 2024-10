Lorenzo Spolverato deluso da Javier Martinez al Grande Fratello: “Mi sento tradito” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tornano al centro del gossip Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, per un confronto che li scopre legati nel vincolo dell’amicizia al Grande Fratello, nonostante i due si contendano la coinquilina, Shaila Gatta. Di recente i due gieffini hanno sorpreso i loro fan in una discussione che vede Spolverato lamentare a Martinez di averlo “tradito” nel reality show, aprendo in definitiva il “triangolo” nella Casa. Superguidatv.it - Lorenzo Spolverato deluso da Javier Martinez al Grande Fratello: “Mi sento tradito” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tornano al centro del gossip, per un confronto che li scopre legati nel vincolo dell’amicizia al, nonostante i due si contendano la coinquilina, Shaila Gatta. Di recente i due gieffini hanno sorpreso i loro fan in una discussione che vedelamentare adi averlo “” nel reality show, aprendo in definitiva il “triangolo” nella Casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF - Lorenzo Spolverato frase choc contro autrice : «Sta tr**a» (Video) - Questo richiamo, fatto mentre alcuni inquilini della casa stavano dormendo, pare abbia infastidito parecchio Lorenzo che, infatti, ha sbottato dicendo: «La uccido stasera, questa tr**a». La frase choc pronunciata da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello Questa notte è accaduto un fatto piuttosto spiacevole nella casa del Grande Fratello. (Tvpertutti.it)

Autrice del Grande Fratello richiama Yulia Bruschi - Lorenzo Spolverato esplode : "Sta tro*a" - Il modello milanese è stato nuovamente coinvolto in una polemica per un episodio che lo ha visto protagonista con una delle sue coinquiline nella Casa del reality show. In diverse occasioni, ha utilizzato un linguaggio che ha lasciato perplessi molti spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra. (Movieplayer.it)

Grande Fratello 25 - reazione e frasi shock di Lorenzo Spolverato nella notte : chiesta l’espulsione - Grande Fratello, parole shock di Lorenzo Spolverato sulla ex: ecco come si chiama Il concorrente del GF si è sbilanciato sulla relazione di amore tossico avuta prima del reality: abbiamo scoperto chi è lei Grande Fratello 25: le richieste di squalifica per Lorenzo Spolverato e le reazioni ... (Anticipazionitv.it)