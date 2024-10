LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 82-85, Eurolega basket in DIRETTA: incredibile harakiri EA7, perde dopo aver avuto 27 punti di vantaggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui quella che, dobbiamo pur dirlo, è una DIRETTA LIVE dall’esito più incredibile di cui si abbia memoria in tema cestistico. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – Milano: Mirotic 17; Zalgiris: Giedraitis 21 Zalgiris che vince due partite su due in Italia, Milano che a questo punto avrà bisogno di fare tante, tantissime riflessioni perché non c’è dubbio che sia difficile accettare e far accettare una sconfitta di simili proporzioni e giunta in tale maniera. Brooks sbaglia da tre, Milano non riesce a fare fallo e allora succede l’incredibile: dopo aver avuto ben 27 punti di vantaggio, l’Olimpia EA7 Emporio Armani perde una partita che ha dell’assolutamente senza alcun senso logico. 82-85 2/2 Giedraitis, timeout obbligato per Messina. Subito fallo di Brooks su Giedraitis. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 82-85, Eurolega basket in DIRETTA: incredibile harakiri EA7, perde dopo aver avuto 27 punti di vantaggio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui quella che, dobbiamo pur dirlo, è unadall’esito piùdi cui si abbia memoria in tema cestistico. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER –: Mirotic 17;: Giedraitis 21che vince due partite su due in Italia,che a questo punto avrà bisogno di fare tante, tantissime riflessioni perché non c’è dubbio che sia difficile accettare e far accettare una sconfitta di simili proporzioni e giunta in tale maniera. Brooks sbaglia da tre,non riesce a fare fallo e allora succede l’ben 27di, l’EA7 Emporio Armaniuna partita che ha dell’assolutamente senza alcun senso logico. 82-85 2/2 Giedraitis, timeout obbligato per Messina. Subito fallo di Brooks su Giedraitis.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 79-76 - Eurolega basket in DIRETTA : clamorosa rimonta dei lituani a 2? dalla fine - 64-42 Prima vera distrazione di Milano dalla rimessa e su pressing a tutto campo, punita da Giedraitis con la tripla. 38-24 Tripla di Lekavicius. Primo possesso Zalgiris. 60-33 SHIELDS! Rubata, schiacciata e +27! 58-33 Dimitrijevic con un bel tiro dalla media. Bolmaro parte dal palleggio, trova il fallo e guadagna un’importante coppia di liberi. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 75-60 - Eurolega basket in DIRETTA : Shields ricaccia indietro la rimonta lituana a 5? dalla fine - 52-31 Non si ferma Mirotic, tripla e +21! 21:34 Inizia il terzo quarto. Diversi errori anche banali in questa fase, 6’55” a fine terzo quarto. 64-45 Gran tripla di Sirvydis che pesca anche il fallo di Diop che si sposta un passo troppo in avanti e commette il terzo fallo. La presentazione – Olympiacos-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match ... (Oasport.it)

LIVE – Alcaraz-Nadal 6-3 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori sono pianificati non prima delle 20. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE ALCARAZ-NADAL IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ALCARAZ-NADAL 6-3 SET! La terza chance è quella buona per Alcaraz, che passa con il dritto e si prende il set per 6-3! PRIMO SET – Lungo il lob di ... (Sportface.it)