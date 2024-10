LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bianchi e Vece avanzano! Attesa per Viviani e quartetto donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44: Ancora Cina con Yuan che supera di un soffio Jabornikova 15.40: La cinese Tong vince un tiratissimo sprint contro l’australiana McGill 15.37: Successo per la colombiana Bayona Pineda sulla ucraina Lohviniuc 15.34: La olandese van de Wouw batte nettamente la messicana Salazar Valles 15.31: La giapponese Sato batte la statunitense Rosidi e si qualifica per gli ottavi 15.30: Iniziano i sedicesimi di finale della velocitĂ donne 15.25: STEFANO MORO C’E’! E’ secondo alle spalle di Cornish e si qualifica ai quarti di finale 15.22: C’è Stefano Moro al via dell’ultima batteria di ripoescaggio. I protagonisti: Thomas Cornish (AUS) Martin ?echman (CZE) Stefano Moro (ITA) Muhammad Ridwan Sahrom (MAS) Tijmen van Loon (NED) 15.21: Il colombiano Ortega Fontalvo vince la penultima batteria davanti al rappresentante di Taipei Kang 15. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bianchi e Vece avanzano! Attesa per Viviani e quartetto donne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44: Ancora Cina con Yuan che supera di un soffio Jabornikova 15.40: La cinese Tong vince un tiratissimo sprint contro l’australiana McGill 15.37: Successo per la colombiana Bayona Pineda sulla ucraina Lohviniuc 15.34: La olandese van de Wouw batte nettamente la messicana Salazar Valles 15.31: La giapponese Sato batte la statunitense Rosidi e si qualifica per gli ottavi 15.30: Iniziano i sedicesimi di finale della velocitĂ15.25: STEFANO MORO C’E’! E’ secondo alle spalle di Cornish e si qualifica ai quarti di finale 15.22: C’è Stefano Moro al via dell’ultima batteria di ripoescaggio. I protagonisti: Thomas Cornish (AUS) Martin ?echman (CZE) Stefano Moro (ITA) Muhammad Ridwan Sahrom (MAS) Tijmen van Loon (NED) 15.21: Il colombiano Ortega Fontalvo vince la penultima batteria davanti al rappresentante di Taipei Kang 15.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Vece avanti nella sprint! Attesa per Viviani e quartetto donne - 16: E’ il momento di Stefano Moro, inserito in una serie molto equilibrata. 36: Ultima la lituana Lendel con 11?540 14. 40: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. 58: In chiusura la scratch race con il ritorno in gara del plurimedagliato olimpico Elia Viviani, a caccia dell’ennesima impresa, e le finali dell’inseguimento a squadre ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Moro ci prova nel keirin - attesa per Viviani e quartetto donne - 52: La sessione serale si apre con uno dei momenti più interessanti dell’Italia, il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile con le azzurre che puntano al podio ma che si giocheranno addirittura la finale per l’oro contro la Germania. Nella seconda giornata si assegnano ben cinque titoli e l’Italia punta ad uscire da queste sessioni con un bottino importante di podi. (Oasport.it)

