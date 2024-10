Ilrestodelcarlino.it - L'indifferenza alimenta il degrado

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ho appreso che in via Emilia Ovest a Modena c'è stato un accoltellamento tra nordafricani, di cui uno sarebbe rimasto ferito. Ritengo che il livello di anarchia in cui è piombata Modena sia molto preoccupante. È un dato matematico: più ci mostreremo imperturbabili dinanzi ai problemi, più questi prenderanno il sopravvento. Forse i troppi anni di vivibilità cittadina ci hanno rinchiuso in una "comfort zone" dalla quale non intendiamo uscire perché sappiamo che costerà sforzi e sacrifici per mettere a posto le cose. E' preferibile che un tale status quo si aggravi? Non è abbandonando la nave che questa, malconcia, può arrivare alla meta: a tal proposito mi riferisco anche a chi, proprietario di case, ha deciso di andare a vivere altrove, affittandole a chi sta rendendo la città un indigesto conglomerato urbano.