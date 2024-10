Libano, ucciso comandante Hezbollah: il video dell’attacco di Israele (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso Hussein Awada, comandante del gruppo Hezbollah in un attacco aereo sulla città di Bint Jbeil, a sud del Libano vicino al confine. L’annuncio, accompagnato da un video che riprende il momento dell’esplosione, diffuso dall’Idf. Israele ha avvisato la popolazione di stare lontana da due edifici nei villaggi orientali di Saraaine e Tamnine. Nelle ultime settimane sono stati uccisi alcuni alti funzionari politici e militari di Hezbollah, tra cui il leader del gruppo e uno dei suoi fondatori Hassan Nasrallah, in raid israeliani. Lapresse.it - Libano, ucciso comandante Hezbollah: il video dell’attacco di Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha dichiarato di averHussein Awada,del gruppoin un attacco aereo sulla città di Bint Jbeil, a sud delvicino al confine. L’annuncio, accompagnato da unche riprende il momento dell’esplosione, diffuso dall’Idf.ha avvisato la popolazione di stare lontana da due edifici nei villaggi orientali di Saraaine e Tamnine. Nelle ultime settimane sono stati uccisi alcuni alti funzionari politici e militari di, tra cui il leader del gruppo e uno dei suoi fondatori Hassan Nasrallah, in raid israeliani.

