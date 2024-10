Letizia di Spagna brilla alla serata di gala: quanto vale il bracciale tempestato di diamanti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Letizia di Spagna ha partecipato alla 73sima edizione del Planeta Novel Prize gala Award e per l'occasione ha puntato su uno scintillante look da gala: avete notato il suo maxi bracciale di diamanti? Fanpage.it - Letizia di Spagna brilla alla serata di gala: quanto vale il bracciale tempestato di diamanti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)diha partecipato73sima edizione del Planeta Novel PrizeAward e per l'occasione ha puntato su uno scintillante look da: avete notato il suo maxidi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Letizia di Spagna regala lezioni di stile in rosso (con sorpresa) - In molti stanno già facendo il countdown verso il Natale, e Natale significa prima di tutto «rosso». C'è una royal che più di altre è fedele alle sfumature di questo colore: Letizia di Spagna, regina in red. Così, anche per il National Day, ha deliziato i suoi fan indossando un completo scarlatto dalla testa ai piedi. (Vanityfair.it)

Letizia di Spagna veste low-cost all’evento di gala : chi ha firmato il suo abito di raso nero - Letizia di Spagna ha partecipato al primo evento di gala dell'autunno, l'apertura della stagione 2024-25 del Royal Theatre di Madrid. Per l'occasione ha sfoggiato un sofisticato abito di raso nero ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è low-cost.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Spagna - Galan-shock : contratto sessuale per i calciatori - c’è anche la sezione “stupro accidentale” - Galan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un vero e proprio contratto di consenso sessuale utilizzato dai calciatori, evidentemente usato come tutela nei casi, appunto, di rapporti. Una delle sezioni più controverse è certamente quella dedicata allo “stupro accidentale”, ovvero ai casi in cui un calciatore si dovesse lasciar andare a una pratica sessuale non prevista dall’accordo stesso: in ... (Sportface.it)