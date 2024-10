Incendio al ristorante durante la cena: panico e clienti in fuga (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paura e fiamme mercoledì sera in un ristorante. L’Incendio divampato durante la cena ha letteralmente distrutto il locale. I clienti sono stati costretti ad abbandonare i tavoli d’urgenza e a scappare. Danni ingenti anche alla vicina azienda. (Continua) Leggi anche: Tragedia al matrimonio: 113 morti e 150 feriti. Cos’è successo Leggi anche: Terribile Incendio in Italia, sta bruciando tutto in questi minuti Incendio in un ristorante, clienti in fuga Mercoledì sera è scoppiato un Incendio in un ristorante. I clienti stavano consumando la cena, ma ad un certo punto sono stati costretti ad alzarsi con urgenza dai tavoli e a scappare. Le fiamme in poco tempo hanno distrutto il locale, provocando danni anche all’azienda vicina. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22 e ad un certo punto si è sentita anche un’esplosione. Il fumo proveniva dalla cucina del locale. Tvzap.it - Incendio al ristorante durante la cena: panico e clienti in fuga Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paura e fiamme mercoledì sera in un. L’divampatolaha letteralmente distrutto il locale. Isono stati costretti ad abbandonare i tavoli d’urgenza e a scappare. Danni ingenti anche alla vicina azienda. (Continua) Leggi anche: Tragedia al matrimonio: 113 morti e 150 feriti. Cos’è successo Leggi anche: Terribilein Italia, sta bruciando tutto in questi minutiin uninMercoledì sera è scoppiato unin un. Istavano consumando la, ma ad un certo punto sono stati costretti ad alzarsi con urgenza dai tavoli e a scappare. Le fiamme in poco tempo hanno distrutto il locale, provocando danni anche all’azienda vicina. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22 e ad un certo punto si è sentita anche un’esplosione. Il fumo proveniva dalla cucina del locale.

