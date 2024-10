In arrivo a Palermo una inedita serata a tema Disney del tutto gratuita in versione Halloween (Di giovedì 17 ottobre 2024) Preparatevi a vivere una serata magica e spettrale con la Disney Halloween Night. Appassionati e curiosi, Fuori tema Eventi vi dà appuntamento a Domenica 20 Ottobre, alle ore 20.30, presso il Minas Thirit Ad aspettare gli avventori uno speciale Karaoke a tema e un quiz, tutto in compagnia di Palermotoday.it - In arrivo a Palermo una inedita serata a tema Disney del tutto gratuita in versione Halloween Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Preparatevi a vivere unamagica e spettrale con laNight. Appassionati e curiosi, FuoriEventi vi dà appuntamento a Domenica 20 Ottobre, alle ore 20.30, presso il Minas Thirit Ad aspettare gli avventori uno speciale Karaoke ae un quiz,in compagnia di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

III° Memorial Paolo Rossi - serata inaugurale al Politema - Sono convinta che i valori e i principi di Paolo, grazie anche a queste iniziative e all’impegno virtuoso di Federica, sua moglie, avranno sempre una continuità, insieme all’affettuoso ricordo di tanti che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua umanità e semplicità” . 30, si terrà l’evento di apertura presso Spazio Politeama con la presentazione delle squadre partecipanti, circa 500 atleti ... (Lanazione.it)

A Spazio Lòdola serata a tema per celebrare la giornata dell'indipendenza messicana - Venerdì 13 settembre, dalle 19.30, si terrà a Spazio Lòdola - il bar che al parco XX Aprile - il Banquete Mexicano, per celebrare la giornata di indipendenza del paese. La notte del 15 settembre 1810 infatti, i messicani si sollevarono in armi per chiedere l'indipendenza della Spagna. Questa... (Modenatoday.it)

Sanremo 2025 - svelato il nuovo regolamento : il sistema delle votazioni - la serata Cover - 24 Campioni in gara - tornano le Nuove Proposte. Tutte le novità - Cambia il sistema di votazione, la serata Cover non peserà più sulla vittoria, confermati i 24 cantanti in gara e il ritorno delle Nuove Proposte. Sono queste alcune delle novità... (Leggo.it)