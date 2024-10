Sport.quotidiano.net - Il talento lusitano torna rigenerato a Milanello. Leao: "Col Portogallo ho sostegno e fiducia da tutti»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’inizio di stagione di Rafaelcon il Milan ha sollevato un acceso dibattito tra critiche e aspettative. L’esterno portoghese, dopo un periodo di alti e bassi, èto a far parlare di sé in occasione delle recenti gare con la Nazionale lusitana. Sotto la guida del ct Roberto Martinez,ha dimostrato di sapersi esprimere al meglio, a differenza delle sue ultime prestazioni con il club rossonero, dove è spesso finito nel mirino delle critiche. "Martinez mi ha chiesto di fare profondità e di giocare 1 contro 1. Sento che ha moltain me, e questo è fondamentale per il mio gioco", ha dichiarato l’attaccante ad A Bola. Nelle ultime partite di Nations League, ilha mostrato un buon rendimento e attualmente è primo nel Gruppo A1 con 10 punti. E il milanista ha partecipato attivamente a questo successo, pur non trovando la rete.