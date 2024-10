Iltempo.it - Il Comune fa marcia indietro dopo le polemiche. “La piscina per musulmane? È aperta a tutte”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Se non è una retro, ci assomiglia davvero tanto. I dirigenti della Uisp (l'unione italiana sport per tutti),il polverone sollevato dalla decisione di chiudere lacomunale di Figline Valdarno per organizzare un corso di nuoto dedicato esclusivamente a donne, hanno cercato di correggere (goffamente) il tiro. «Il corso di nuoto è aperto ale donne di ogni cultura, credo ed etnia che vogliono frequentare lain un ambiente a loro dedicato. La- viene evidenziato in una nota - abitualmente èin altri orari e così non vengono tolti spazi ad altre attività natatorie svolte all'interno dell'impianto. Anzi si allarga l'offerta di pratica sportiva». Una posizione condivisa, sotto l'egida e la supervisione del Pd, anche dal sindaco della cittadina posta a metà strada tra Firenze e Arezzo, Valero Pianigiani.