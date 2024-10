Lettera43.it - Il bizzarro logo di Mollicone, l’invasione dei Berlinguer e altre pillole

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «Un presidente di una commissione parlamentare che si fa fare unnon si era mai visto», racconta un onorevole che la sa lunga. È proprio così: Federico, di Fratelli d’Italia, adesso mette un simbolo della commissione che presiede, quella dedicata alla cultura, su varie iniziative. Un esempio? La mostra che a Castel Sant’Angelo è stata inaugurata per ricordare Marcello Mastroianni. C’è il patrocinio della Regione Lazio, l’organizzazione di Civita, e accanto aldel ministero della Cultura, ecco apparire quello del “Presidente Commissione Cultura Camera dei deputati”. Un’idea che non era venuta in mente a nessuno dei suoi precedessori. Ilpersonalizzato disulla locandina della mostra per Mastroianni.Federicodi Fratelli d’Italia (Imagoeconomica).