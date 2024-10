Harris, morte di Sinwar chance per porre fine alla guerra (Di giovedì 17 ottobre 2024) "La morte di Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza". "Con la morte di Sinwar giustizia è stata fatta": Lo ha detto Kamala Harris. "Era un brutale terrorista, aveva anche sangue americano sulle mani", ha detto la vice presidente Kamala Harris. Quotidiano.net - Harris, morte di Sinwar chance per porre fine alla guerra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Ladiè unaper mettere, finalmente,a Gaza". "Con ladigiustizia è stata fatta": Lo ha detto Kamala. "Era un brutale terrorista, aveva anche sangue americano sulle mani", ha detto la vice presidente Kamala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biden - 'con la morte di Sinwar un bel giorno per il mondo' - Questo ostacolo ora non esiste più". . "C'è ora l'opportunità per un 'day after' a Gaza senza Hamas al potere, e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. Yahya Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di questi obiettivi. La morte di Sinwar rappresenta un "bel giorno" per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. (Quotidiano.net)

M.O. - Netanyahu su morte Sinwar : “Oggi male ha subito duro colpo” - L'articolo M. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, in un discorso pubblicato su Facebook dopo la morte del leader di Hamas. Roma, 17 ott. L’uomo che ha perpetrato il più terribile massacro nella storia del nostro popolo dopo l’Olocausto, il leader assassino che ha ucciso migliaia di israeliani e ne ha rapiti centinaia, è stato abbattuto oggi dai nostri eroici ... (Ildenaro.it)

Medioriente : Idf e Shin Bet confermano morte Sinwar - Roma, 17 ott. Le recenti operazioni condotte da Idf e Shin Bet, spiegano, hanno ridotto l’area dell’attività di Sinwar, portando infine alla sua morte. Una forza della 828esima Brigata Bislamach ha ucciso tre miliziani, e uno di questi è stato identificato oggi come Sinwar. La dichiarazione sottolinea che nelle ultime settimane, la 162esima Divisione e la Divisione Gaza hanno operato nella ... (Lapresse.it)