"Grande cucina e grande cuore": va a Filippo La Mantia il Premio Artusi 2024

Va a Filippo La Mantia il Premio Artusi 2024 per il suo grande impegno volto a mettere al centro la cucina come veicolo di pace, solidarietà e tolleranza, con particolare riferimento al mondo delle carceri italiane. La cerimonia di consegna, prevista sabato 19 ottobre alle ore 17 in Casa Artusi

Inclusione e cucina. Il Tortellante al G7 : "Un grande onore" - Proprio in quella occasione fu annunciato il G7 per la disabilità, con il proposito di affrontare temi cruciali come l’accessibilità, l’educazione e l’inserimento lavorativo". "Attraverso il nostro lavoro, desideriamo far emergere le potenzialità dei ragazzi e il loro contributo alla società". "La nostra partecipazione a questo G7 è un’opportunità straordinaria per dimostrare che la disabilità ... (Ilrestodelcarlino.it)

Vini moldavi in Accademia : la cucina del territorio incontra la cantina più grande al mondo - . Ad accompagnare gli antipasti (tortellini fritti con salsa di parmigiano e crostini di polenta con squacquerone e pomodorini confit) e i due primi (tra cui il tortello mascarpone e porcini) è stato così il Viorica Chateau dell’azienda più premiata al mondo dal 2021, la moldava Purcari. Inoltre, non va dimenticato che la Moldavia è stata una delle principali cantine dell’immensa Unione ... (Ilrestodelcarlino.it)

British Day : una grande festa con musica - cucina - eventi dedicati all'Inghilterra - Schio, 12 e 13 ottobre 2024 – Per due giorni, il British Day di Schio porta nel centro laniero gli usi, i costumi e il divertimento del Regno Unito. Un tuffo nella cultura britannica, tra musica, gastronomia, spettacoli e tradizioni. Con le bandiere della Union Jack che sventolano al vento e... (Vicenzatoday.it)