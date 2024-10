Gli animali domestici preziosi alleati per il benessere psicofisico (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Gli animali da compagnia non sono solo amici fedeli, ma autentici alleati del benessere psicofisico, specialmente per le persone più fragili. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da AISA – Federchimica, l’Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca SWG sul rapporto dei cittadini italiani con gli animali da compagnia. Dallo studio viene fuori che l’88% degli intervistati ritiene che avere cura di un animale domestico contribuisca in modo significativo alla salute psicofisica delle persone più fragili, come gli anziani. mgg/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Gli animali domestici preziosi alleati per il benessere psicofisico Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Glida compagnia non sono solo amici fedeli, ma autenticidel, specialmente per le persone più fragili. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da AISA – Federchimica, l’Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca SWG sul rapporto dei cittadini italiani con glida compagnia. Dallo studio viene fuori che l’88% degli intervistati ritiene che avere cura di un animale domestico contribuisca in modo significativo alla salute psicofisica delle persone più fragili, come gli anziani. mgg/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

