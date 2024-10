Gabry Ponte è il primo deejay della storia in concerto a San Siro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gabry Ponte è il primo deejay della storia in concerto allo stadio San Siro di Milano, i biglietti per il live di giugno 2025 Sabato 28 giugno 2025 lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con San Siro Dance, powered by RTL 102.5, un evento che si preannuncia imperdibile e che vedrà Gabry Ponte protagonista assoluto. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando un’esperienza indimenticabile ai suoi fan per un evento unico nel suo genere. Gabry Ponte è pronto a dare il via all’estate con un’esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di San Siro tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte. .com - Gabry Ponte è il primo deejay della storia in concerto a San Siro Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024)è ilinallo stadio Sandi Milano, i biglietti per il live di giugno 2025 Sabato 28 giugno 2025 lo Stadio Sandi Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con SanDance, powered by RTL 102.5, un evento che si preannuncia imperdibile e che vedràprotagonista assoluto. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno deie producer italiani più acclamati a livello globale, regalando un’esperienza indimenticabile ai suoi fan per un evento unico nel suo genere.è pronto a dare il via all’estate con un’esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di Santutte le sue hit che hanno segnato lamusica dance. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte.

“San Siro Dance” powered by RTL 102.5 : Gabry Ponte farà ballare l’Italia. I dettagli - 5, insieme ad Angelo Baiguini e Ambra, Gabry Ponte ha presentato l’evento in esclusiva in diretta: «Sarà un grande evento di musica dance come mai visto prima in Italia. 5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. 5, ancora una volta, si confermerà come il punto di riferimento per le generazioni che hanno fatto della musica un’esperienza di vita. (361magazine.com)

“Suonerò allo Stadio San Siro. Non penso sia un azzardo - ci sono artisti che fanno concerti lì anche dopo pochi anni di carriera” : Gabry Ponte pronto a far ballare - Alcuni spunti nuovi verranno fuori nelle prossime settimane, utili per il live: “Viaggio molto mi sono venute delle idee, sono un sognatore. . L'articolo “Suonerò allo Stadio San Siro. Di sicuro continuerò a collaborare con il team di ragazzi che ha creato dei visual bellissimi per il mio tour nelle arene”. (Ilfattoquotidiano.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj della storia a far ballare la “scala del calcio”. Data e biglietti - 000 persone. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte. Nel 2024 Gabry Ponte entra nella classifica ufficiale Top 101 Producers, per i dj producer più ascoltati al mondo, redatta da 1001 Tracklist, alla posizione 56. Nell'edizione 2024 della classifica Climax Gabry è salito dal numero 51 del 2023 al numero 42. (Ilgiorno.it)