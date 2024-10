Lanazione.it - Funghi, serve prudenza: altri 40 intossicati. “Fate controllare il raccolto”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Grosseto, 17 ottobre 2024 – Ifanno gola a tanti ma attenzione a cosa si mette in padella. In questi giorni nelle tre province di Grosseto, Siena e Arezzo si stanno verificando, molte intossicazioni conseguenza evidente che chi raccoglienon ne ha una conoscenza adeguata. Da inizio fungatura sono state oltre 40 le persone che hanno mangiatotossici, 15 solo nell’ultimo weekend. Insomma questi sono giorni intensi per i tecnici micologi del Dipartimento della Prevenzione a supporto dei Pronto soccorso della Asl Toscana sud est. Non consumare gli ovuli chiusi se non si è più che sicuri, non somministrare iai bambini ed evitare di mangiarenon sani, Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’ispettorato micologico dell’Asl ripete questi tre punti come un mantra.